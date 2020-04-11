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Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı

İlk olarak geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen'in yaptığı parmak dansına Begün Öner-Ceyhun Fersoy çifti de katıldı. Çift Kürtçe halay müziği Kurdish Mashup'la hünerlerini sergiledi.

11.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:54

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle herkes evlerinde vakit geçirirken ünlüler de evlerde yaptığı kimi zaman komik kimi zaman faydalı videoları sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor. Komik video paylaşan ünlülere Begüm Öner- Ceyhun Fersoy çifti de katıldı.

FAHRİYE EVCEN'İN PARMAK DANSINI DENEDİLER

TRT 1'in fenomen dizisi Seksenler'de oynayan çift, geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen'in yaptığı darmak dansı videosunu denedi. Çift, eğlenceli anlarını kaydedip sosyal medyadan paylaştı.

KÜRTÇE HALAY MÜZİĞİYLE PARMAK DANSI

Begüm Öner-Ceyhun Fersoy ikilisinin parmak dansı yaparken tercih ettiği müzik ise son ayların popüler Kürtçe halay şarkısı Kurdish Mashup veya Bılıbende olarak bilinen parça oldu.

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen’in akımına katıldı
Etiketler: Fahriye Evcen, Begüm Öner, Ceyhun, Magazin

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Yorumlar (5)
KAPLAN:Tebessüm ettim iyi de olmuş müzik evrenseldir. Yabancı müzik ten de bin kat daha güzel
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DAĞILIN TÜRK GELDİ:ALLAH TÜRKE YAR OLSUN BUNU DİNLEYİN BELKİ YOLA GELİRSİNİZ SANMAM AMA.
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KIROLARI DEĞİL BUNU DİNLEYİN.:ÇIRPINIRDIR KARADENİZ BAKIN TÜRKÜN BAYRAĞINA. . . . . . . . .
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OFF:YETER YA GÜNLERDİR BU PARMAK SHOW U!
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BEYİN:Nerde
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