Belhanda'nın menajeri açıkladı: Ayrılması mümkün değil

Galatasaray'da kötü performansı ve son Real Madrid maçında eleştirilerin odağında yer alan hatta takımdan ayrılacağı konuşulan Younes Belhanda için Faslı oyuncunun temsilcisi olan William D'avila açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY BELHANDA'DAN MEMNUN"

Radyospor'un sorularını yanıtlayan D'avila, "Ocak'ta ayrılması söz konusu değil. Galatasaray ondan memnun. Fatih Terim ayrılmasını istemiyor. Ayrıca Belhanda'da aynısını düşünüyor. Şimdi ayrılması mümkün değil. Kulüp ondan gerçek anlamda çok memnun, Yüzde yüz, hatta yüzde 1000 onunla devam etmek istiyorlar."dedi.

"BELHANDA OYNADIĞINDA NASIL SONUÇLAR ALINDIĞI ORTADA"

Faslı futbolcunun başarılı olduğunu iddia eden William D'Avila, "Kontrol etsinler, Belhanda'nın oynadığı maçlarda kazanıyor. Oynamadığı maçlarda ne oluyor; sonuca baksınlar. Son maçta olanları gördüm. Bu ilk kez olmuyor. Bu Belhanda ile Galatasaray arasındaki tutkulu hikayeyi gösteriyor. Ben özellikle son üç ayda her şeyi yakından gözlemledim. Belhanda oynadığı zaman Galatasaray'ın nasıl başarılı sonuçlar aldığını, oynamadığı zaman ise başarısız olduğunu görüyorum."ifadelerini kullandı.