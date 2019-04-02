Behçet Saatcı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız MUĞLA büyükşehir belediye başkan adayı Behçet Saatcı oldu. Bağımsız adayı Behçet Saatcı, MUĞLA büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? MUĞLA büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız MUĞLA büyükşehir belediye başkan adayı Behçet Saatcı ile ilgili seçim sonuçları ve MUĞLA büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız MUĞLA büyükşehir belediye başkan adayı Behçet Saatcı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte MUĞLA büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. MUĞLA aday yarışı ve MUĞLA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

MUĞLA Seçim Bilgileri

MUĞLA büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.389 olduğu belirlendi.

MUĞLA büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.389 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

MUĞLA büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,32 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

MUĞLA büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 726.497 olduğu belirlendi.

MUĞLA büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 627.145 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Behçet Saatcı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız MUĞLA büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Behçet Saatcı, MUĞLA yarışında % 26,23 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Behçet Saatcı toplamda 158.380 adet oy sayısına ulaştı.

Behçet Saatcı Kimdir?

Behçet Saatcı, 1957 yılında Fethiye'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Fethiye'de tamamladı. Ardından Marmara Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı.

1987 – 1999 yılları arasında Fethiye'de toplu konut işi yaptı. 1999 Yerel Seçiminde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Fethiye Belediye Başkanı seçildi. 2004 seçimlerinde de yine Milliyetçi Hareket Partisi'nden Fethiye Belediye Başkanı oldu. 2009 Yerel Seçiminde yine Milliyetçi Hareket Partisi'nden Başkan seçildi. 2013 yılında MHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi ve ardından MHP'den istifa ederek Demokrat Parti'ye geçti. 2014 Yerel Seçiminde tekrar Belediye Başkanı seçildi.

19 Nisan 2018 tarihinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından İYİ Parti'ye katılımı gerçekleştirildi. Daha sonra İYİ Parti'den istifa ederek 07 Şubat 2019 tarihinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adaylığını açıkladı. Aynı zamanda Fethiyespor'un, Onursal Başkanlığı'nı da yürütüyor.

Behçet Saatcı, evli ve iki çocuk babasıdır.

Behçet Saatcı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı oldu.



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