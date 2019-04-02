Behzat Altunakar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız DİYARBAKIR ÇINAR belediye başkan adayı olan Behzat Altunakar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DİYARBAKIR ÇINAR ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Behzat Altunakar isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız DİYARBAKIR ÇINAR adayı Behzat Altunakar kimdir? Bağımsız DİYARBAKIR ÇINAR adayı Behzat Altunakar yüzde kaç oy aldı?

Behzat Altunakar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız DİYARBAKIR ÇINAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Behzat Altunakar ÇINAR ilçesinde % 0,38 oranında oy almıştır. ÇINAR ilçesinde % 0,38 oranında oy olan Behzat Altunakar adlı Bağımsız adayı toplamda 123 adet oy sayısına ulaştı.

DİYARBAKIR ÇINAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.