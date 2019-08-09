Behzat Ç. 3. bölümü yayımlandı! Behzat Ç. 4. sezon 4. bölüm ne zaman?

Yeni bölümlerinde çocuk istismarını konu edinen sevilen dizi Behzat Ç. 8 Ağustos Perşembe günü 3. bölümüyle izleyici karşısındaydı. Behzat Ç. 3. bölümünde neler oldu? 4. sezon 4. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Behzat Ç. nereden izlenir?

BEHZAT Ç. SON BÖLÜM İZLE...

3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Polisiye türündeki dizi Behzat Ç, her bölümünde güncel konuları ele alırken yeni sezonda da şaşırtmadı. Yayımlanan 4. sezon 3. bölümünde KHK'lıları ve çocuk istismarı konularını ele aldı. Yeni bölümlerinde de olayları aydınlatmaya devam edecek olan Behzat, görevine tam anlamıyla geri döner ve yine başına buyruk ve asi tavrını sürdürür.

4. SEZON 4. BÖLÜM NE ZAMAN?

Perşembe günü BluTV'de yayınlanan 3. bölümün ardından 4. bölümü 15 Ağustos Perşembe günü izleyiciyle buluşacak. Behzat Ç'nin önümüzdeki haftaki yeni bölümünde de Behzat komiser ve ekibi cinayetleri aydınlatmaya devam edecek.

BEHZAT Ç. OYUNCU KADROSU

Ekranların fenomen dizisi Behzat Ç. 6 yılın ardından BluTV ile yayın hayatına geri döndü. Dizinin kadrosunda ise: Başrolde Erdal Beşikçioğlu olmak üzere oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik gibi isimlerin yer alıyor.