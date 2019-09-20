Behzat Ç. 4. sezon 9. bölüm yayımlandı! Behzat Ç. son bölüm izle

Erdal Beşikçioğlu'nun Behzat komiser karakteriyle yıllar sonra BluTV'de tekrar sevenleriyle buluştuğu Behzat Ç. 4. sezonu arkada bıraktı. Ercüment'in Devlet'in bekası uğruna Behzat ile anlaşmaya varma planlarına komiser ne yanıt verecek? Behzat Ç. 9. son bölüm izle, Behzat Ç. fragmanı…

BEHZAT Ç SON BÖLÜM İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

BluTV'de 19 Eylül günü yayımlanan Behzat Ç. son bölümünde büyük bir çatışma arasında kalan dizinin sevilen isimlerinden Memduh Başkan öldü mü sorusunun cevabı merak ediliyor. Öte yandan Behzat'ın bu büyük savaşta kimin yanında yer alacağı da yeni sezonda belli olacak.

BEHZAT Ç. KONUSU

Behzat, 1985 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra, Ankara Polis Departmanı Cinayet bürosunda çalışmaya başlar. Korkusuz, zeki, güçlü ve karizmatiktir. Tüm meslektaşları daha üst makamlara gelirken, Behzat dedektif olarak kalır. Her zaman başını belaya soksa da, suçluları yakalamak için kendi yöntemleri vardır. Sürekli disiplin kuruluna sevk edilir ancak asla değişmeyecektir. Behzat kimseye güvenmez, özellikle de kadınlara… Behzat kurallara uymaz, kendi kurallarını yaratır.