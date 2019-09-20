Behzat Ç. 5. yeni sezon ne zaman? BluTV'den 2. sezon sürprizi!

Erdal Beşikçioğlu, Canan Ergüder ve Nejat İşler'in başrollerde bulunduğu Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi 4. sezonu geride bıraktı. Ercüment ile Behzat'ın arada kaldığı çatışmayla sezonu tamamlayan Behzat Ç. izle…

BEHZAT Ç SON BÖLÜM İZLE…

YENİ SEZON OLACAK MI?

Behzat Ç. 6 yılın ardından BluTV'de tekrar seyircisiyle buluştu. 9 bölümden oluşan 1. sezondan sonra Behzat Ç. 5. Sezon olacak mı sorusunun yanıtı da şirketten geldi. BluTv'den yapılan açıklamada, ekip yakında 2. sezon çekimlerine başlayacak ve yeni sezonun her bölümü de 60 dakikadan oluşacak. 1. sezonun tüm bölümleri 45 dakikadan oluşuyordu.

İnter Medya'nın yapımcılığını, Serdar Akar'ın yönetmenliğini üstlendiği, Ercan Mehmet Erdem'in senaryosunu kaleme aldığı 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi', Erdal Beşikçioğlu'nun müthiş oyunculuğu ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.

OYUNCU KADROSU

Kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Belçim Bilgin, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik gibi isimlerin yer alıyor.