Behzat Ç. 9. bölüm fragmanı yayımlandı! Behzat Ç 8. son bölüm izle

Behzat Ç 9. bölüm fragmanı merak ediliyordu ve beklenen haber geldi. Blu TV'de yayımlanmaya başlayan fenomen dizi Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 8. bölümünde Ercüment, yeni bir oluşuma karşı Devlet'in bekasını savunarak kendisiyle birlikte hareket etmesi için Behzat'a zeytin dalı uzatır. Kuruluş amacı belli olmayan örgütün teklifini kabul etmeyen komiserin ise sevdikleri yine tehlikededir. Behzat Ç 9. bölüm ne zaman? Behzat Ç. yeni sezon bölümleri, oyuncu kadrosu…

BEHZAT Ç. SON BÖLÜM İZLE…

9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Ercüment, Behzat komisere, ''3 yıl önce başına bir şey geldi ve o olay başkasının başına gelseydi kafasına sıkardı'' ifadelerini kullanır. Müdür, Behzat'ın mesajının doğruluğunu teyit ettiğini Ercüment'e bildirir. Ercüment'te Memduh'a, komiserin Ragıp'ı getirdiğini açıklar. Behzat artık Defne ile daha sık görüşmeye başlamıştır ancak Esra'nın hayali hala peşini bırakmaz. Behzat'ın evine giden Memduh, birbirlerine silah çekerler. Son sahneler de ise meydana gelen büyük çatışma izleyicinin heyecanını doruklara çıkaracak türden.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Behzat abisi, kızı ve ekibinin tehlikede olduğunu düşünerek herkesle konuşur. Ekip, Cinayet Bro olarak kendilerini tanımlarlar. Ercüment'i isteyen örgütün teklifini reddederek farklı bir yolu tercih eden Behzat'a gözdağı için abisi Şevket'i bıçaklarlar. Peki, Şevket öldü mü? Behzat "Abimin kanını yerde bırakmam" diyerek intikam hırsıyla savaş verir. Öte yandan Mahir'in kız arkadaşı Hayalet'e söyledikleriyle Mahir ve Hayalet arasında bir savaş daha başlatacak.

9. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın, başrolünde ise Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Canan Ergüder ve Güven Kıraç gibi isimlerin bulunduğu, Emrah Serbes'in aynı adlı romanından uyarlanan Behzat Ç. 70 dakikalık büyük sezon finali özel bölümüyle 19 Eylül'de BluTV'de yayımlanacak.