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'Behzat Ç. bir ankara polisiyesi'

'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', özel yapım olarak 25 Temmuz'da yeniden başlıyor.

20.07.2019 11:57  

Dizinin başlamasına günler kala BluTV'de Behzat Ç.'nin yeni sezonuna dair rehber bölüm yayınlandı.

İnter Medya'nın yapımcılığında Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı, Serdar Akar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, başrolünde Erdal Beşikçioğlu olmak üzere oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik gibi isimlerin yer aldığı dizinin BluTV'de yayınlanacak yeni bölümleri öncesi 1 saatlik rehber bölüm yayınlandı. Yayınlanan bölüm bugüne kadar hiç 'Behzat Ç.' izlememiş seyircinin de hikayeyi anlayıp kaldığı yerden izleyebilmesi için bir rehber olacak.

Kendine has tarzıyla yıllar boyu unutulmayan dizi 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi' 25 Temmuz'da BluTV'de başlıyor.

Kaynak: Bültenler
Serdar Akar, Ankara, BluTV, Güncel

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