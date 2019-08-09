Behzat Ç.'de dikkat çeken Melih Gökçek'e dinozor göndermesi!

Yaptığı göndermelerle bir dönem yayından kaldırıldığı iddia edilen sevilen dizinin son bölümünde, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yaptırdığı dinozor heykellerine atıf yapılması dikkat çekti.

İZLEYENLERİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Söz konusu sahnede Memduh Başkan ve Ercüment Çözer karakterleri arasında geçen "Hani dinozorları kaldırmışlardı başkan. Bir tane var biliyorum neresi olduğunu" diyaloğu izleyenlerinin dikkatlerinden kaçmadı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Ayrıca BluTV özel yapımı olarak ekranlara geri dönen 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. Dizinin 4. bölümünde Behzat Ç.'nin geçmişiyle bugün arasında sıkışıp kaldığı anlar ona zorlu anlar yaşatacak.

NEFESLER TUTULACAK

İnter Medya'nın yapımcılığını üstlendiği ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı dizide Behzat'ı iki aşk arasında zorlu bir sınav da bekliyor. Savcı Esra'yı (Canan Ergüder) yıllar önce kaybetmesine rağmen aşkını hala hayal dünyasında güçlü bir şekilde yaşaması, Behzat'ın Defne'yle (Ahu Türkpençe) arasındaki iletişimi de etkileyecek. Sürekli gördüğü halüsinasyonlar, Behzat'ın hayatına devam etmesini zorlaştırırken, kızı Şule'yle (Ayça Eren) yüzleştiği dakikalarda nefesler tutulacak.