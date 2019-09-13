Behzat Ç.'de iki kadın oyuncunun öpüşmesi diziye damga vurdu

Uzun bir aradan sonra sevenlerinin karşısına çıkan efsane dizi Behzat Ç.'de Türk dizi tarihine geçen bir olay yaşandı. Dizinin yayınlanan son bölümünde iki kadın karakterin öpüşme sahnesi olay oldu.

12 Eylül Perşembe günü BluTv'de yayınlanan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 8. son bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı.

CİNAYET SORUŞTURMASINDA TANIŞMIŞTI

Cinayet Büro Amirliği Komiser Yardımcısı rolünü canlandıran İlkyaz Arslan'ın, cinayet soruşturmasında tanıştığı Fatoş karakteriyle öpüşme sahnesi diziye damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Behzat abisi, kızı ve ekibinin tehlikede olduğunu düşünerek herkesle konuşur. Ekip, Cinayet Büro olarak kendilerini tanımlarlar. Ercüment'i isteyen örgütün teklifini reddederek farklı bir yolu tercih eden Behzat'a gözdağı için abisi Şevket'i bıçaklarlar. Peki, Şevket öldü mü? Behzat "Abimin kanını yerde bırakmam" diyerek intikam hırsıyla savaş verir. Öte yandan Mahir'in kız arkadaşı Hayalet'e söyledikleriyle Mahir ve Hayalet arasında bir savaş daha başlatacak. Komiser Yardımcısı İlkyaz Arslan'ın öpüşme sahnesi ise Türk dizi tarhine damga vurdu.