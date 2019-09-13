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Behzat Ç.'de iki kadın oyuncunun öpüşmesi diziye damga vurdu

Blu TV'de yayınlanmaya başlayan fenomen dizi Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nin 8'inci bölümünde iki kadın oyuncunun öpüşmesi diziye damga vurdu.

13.09.2019 15:36

Uzun bir aradan sonra sevenlerinin karşısına çıkan efsane dizi Behzat Ç.'de Türk dizi tarihine geçen bir olay yaşandı. Dizinin yayınlanan son bölümünde iki kadın karakterin öpüşme sahnesi olay oldu.

12 Eylül Perşembe günü BluTv'de yayınlanan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 8. son bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı.

CİNAYET SORUŞTURMASINDA TANIŞMIŞTI

Cinayet Büro Amirliği Komiser Yardımcısı rolünü canlandıran İlkyaz Arslan'ın, cinayet soruşturmasında tanıştığı Fatoş karakteriyle öpüşme sahnesi diziye damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Behzat abisi, kızı ve ekibinin tehlikede olduğunu düşünerek herkesle konuşur. Ekip, Cinayet Büro olarak kendilerini tanımlarlar. Ercüment'i isteyen örgütün teklifini reddederek farklı bir yolu tercih eden Behzat'a gözdağı için abisi Şevket'i bıçaklarlar. Peki, Şevket öldü mü? Behzat "Abimin kanını yerde bırakmam" diyerek intikam hırsıyla savaş verir. Öte yandan Mahir'in kız arkadaşı Hayalet'e söyledikleriyle Mahir ve Hayalet arasında bir savaş daha başlatacak. Komiser Yardımcısı İlkyaz Arslan'ın öpüşme sahnesi ise Türk dizi tarhine damga vurdu.

Behzat Ç.'de iki kadın oyuncunun öpüşmesi diziye damga vurdu

Ankara, Magazin

YORUMLAR(10)
DELİ KURT:aceba sen normalmisin ahlaksız
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CC:NERDE CEZA NERDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
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ÇAKIL:Allah belanızı versin sizin.Yaptığınız sanatınıza...
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........:İyi ki bu diziyi izlemiyorum.
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ADINIZI YAZIN:ALLAH cezanızı versin
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3 1
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ARZU CISSS:ne var bunda bence normal olabilir yani
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3 21
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ADEM:bu diziyi izlemeyin defolun gitsinler
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9 2
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YAVUZ SELİM:Bu LGBT yi meşrulaştırmaktır. Türk aile yapısının altını oymaktır. Aile kavramının içi boşaltmaktır. Behsat Ç. yi kimler finanse ediyor. Bu dizi ve benzerleri toplumu bozmaya yöneliktir. ABD Ankara''da LGBT ye 22 milyon dolar yardım yapmasının sonucu bu. İstiklalde yürüdükleri yetmedi şimdilerde fenomen dizilere el attılar.
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8 3
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MUHAMMET19866:OHA BEE
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7 2
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YAZIK:ALLAH ISLAH ETSİN BAŞKA DA BİR ŞEY DEMİYORUM
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5 3
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