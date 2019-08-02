'Behzat Ç.'de sular durulmuyor!

Ekranlara dönüşüyle birlikte büyük ses getiren 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi' fırtınası son sürat devam ediyor. BluTV özel yapımı olarak 6 yılın ardından yeni bölümleriyle seyircilerle buluşan dizinin 3. bölümüne ait fragman yayınlandı.

Yine sosyal medya gündeminde üst sıralara yerleşecek olayların yaşanacağı 'Behzat Ç.'de Behzat'ın Cinayet Büro'daki yeni ekip arkadaşlarıyla diyalogları izleyicileri keyifli dakikalar yaşatacak.

Beşikçioğlu ve İşler'e Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu, Kadir Çelik ve Nazlı Kar'ın eşlik ettiği 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi', 3. bölümüyle 8 Ağustos Perşembe sadece BluTV ekranlarında olacak.