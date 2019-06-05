Behzat Ç.'den beklenen fragman geldi

2010-2013 yılları arasında yayınlanan ve geniş bir izlenme kitlesi yakalayan efsane dizi Behzat Ç., BluTV'de geri dönmeye hazırlanıyor. Dizinin yeni sezonuna ait yeni bir tanıtım fragmanı yayınlandı.

ANA KADRONUN ÖNEMLİ KISMI EKRANDA OLACAK

Behzat Ç.'nin bu sezonunda, ana kadronun önemli bir kısmı yeniden ekranda olacak. Hayalet'i oynayan İnanç Konukçu ve Akbaba'yı canlandıran Berkan Şal yine kadroda yer alacak. Nejat işler'i bir kez daha Ercüment Çözer rolünde göreceğiz. Güven Kıraç da dağlarda yılan yemesiyle hava atan bir diğer kötü karakterimiz Memduh'u canlandıracak.

KIRMIZI VOSVOS DA VAR

Dizinin kadrosundaki diğer isimler ise Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik olacak. Fragmanda ayrıca tarihin muhtemelen en uğursuz vosvosu olan ve her görüldüğünde Behzat amirin canının yandığı kırmızı otomobili de görüyoruz.

CİNAYET BÜROYU TEKRAR TOPLAYACAK

Serinin senaristliğini, daha önce de olduğu gibi Ercan Mehmet Erdem üstlenecek, yönetmen koltuğunda Serdar Akar oturacak.

Fragmanda gördüğümüz kadarıyla, Ercüment Çözer'in hala Behzat Ç. ile olan işi bitmiş değil. Artık emekli olmuş, ununu elemiş eleğini asmış olan Behzat Ç., adeta altından girilip üstünden çıkılan cinayet büroyu tekrar toplamak için geri dönecek.