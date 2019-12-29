Behzat Ç'nin Ercüment'i Nejat İşler Çukur'a transfer oldu

Efsane dizi Behzat Ç.'de psikopat bir iş adamı ve suç örgütü liderini canlandıran başarılı oyuncu Nejat İşler, reytinglerde birinciliği kimseye kaptırmayan Çukur'da seyirci karşısına çıkacak.

ÇUKUR'A TRANSFER OLDU

6 yıl sonra tekrar ekrana gelen Behzat Ç'nin yeni sezonunun olup olmayacağı tartışılırken dizinin en sevilen karakterlerinden olan Ercüment Çözer'i Nejat İşler, Çukur oyuncuları arasına katıldı.

YAMAÇ'IN AZILI DÜŞMANI OLACAK

Çukur'da izleyicilerin karşısına yine "kötü adam" rolü ile çıkacak olan Nejat İşler'in dizideki ismi Çağatay olacağı öğrenildi. Yamaç'ın bugüne kadarki en zorlu düşmanı olacak Çağatay'ın nasıl bir karakter olacağı şimdiden büyük merak uyandırdı.

SAYGI DİZİSİNDE DE BAŞROLDE

BluTV ve İnter Medya ortaklığında hayata geçirilen Saygı, dizisinde de yer alacağı konuşulan İşler'e Vatanım Sensin adlı dizide karşılıklı oynayarak izleyicilerin hafızalara kazanan Miray Daner ve Boran Kuzum eşlik edeceği konuşulmuştu. Dizi, Behzat Ç'nin kötü karakteri Ercüment Çözer'in gizemli hikayesini ekranlara taşıyacak.