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Behzat Ç.'nin 'Hayalet'inden Erdal Beşikçioğlu'na tepki: Çık bir açıklama yap!

Behzat Ç.'de "Hayalet" karakterini canlandıran İnanç Konukçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Erdal Beşikçioğlu'na tepki gösterdi. Konukçu paylaşımında, "Sayın beşikçioğlu, çık bir açıklama yap! İnsanların ekmeğiyle ben oynamadım de!" dedi.

28.12.2019 21:22 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:29

Geçen sezon Blu TV ile yeniden ekranlara dönen sevilen dizi Behzat Ç.'nin ikinci sezona devam edip etmeyeceği tartışma konusu olmuştu. Daha sonra Blu TV'den yapılan açıklamada, dizinin ikinci sezon devam etmeyeceği belirtilmişti.

"ÇIK BİR AÇIKLAMA YAP"

Behzat Ç.'de "Hayalet" karakterini canlandıran oyuncu İnanç Konukçu ise, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Konukçu da, kişisel Twitter hesabından, önce diziye yönelik bir açıklama yaparak, Arkadaşlar Behzat Ç. yok.... var ise de bundan sonra benim için yok. Evet ben inanç konukçu. Sevgi ve saygı ile, iyi yıllar" ifadelerini kullandı.

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Konukçu, Erdal Beşikçioğlu'nu eleştirdi. Konukçu, "Benden ötürü mü? Senden ötürü mü? Sayın beşikçioğlu, çık bir açıklama yap! İnsanların ekmeğiyle ben oynamadım de! @papazinpilavi Çok emeğin var! Bittim de! Tükendim de! Bişey de lütfen! @BluTV" diye yazdı.

Behzat Ç.'nin 'Hayalet'inden Erdal Beşikçioğlu'na tepki: Çık bir açıklama yap!

Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Magazin


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