Behzat Komiser'in peşini geçmişi bırakmıyor!

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde olduğu dizinin yeni bölümü, 15 Ağustos Perşembe sadece BluTV'de izleyicilerle buluşacak.

BluTV özel yapımı olarak ekranlara geri dönen 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. Dizinin 4. bölümünde Behzat Ç.'nin geçmişiyle bugün arasında sıkışıp kaldığı anlar ona zorlu anlar yaşatacak.

İnter Medya'nın yapımcılığını üstlendiği ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı dizide Behzat'ı iki aşk arasında zorlu bir sınav da bekliyor. Savcı Esra'yı (Canan Ergüder) yıllar önce kaybetmesine rağmen aşkını hala hayal dünyasında güçlü bir şekilde yaşaması, Behzat'ın Defne'yle (Ahu Türkpençe) arasındaki iletişimi de etkileyecek. Sürekli gördüğü halüsinasyonlar, Behzat'ın hayatına devam etmesini zorlaştırırken, kızı Şule'yle (Ayça Eren) yüzleştiği dakikalarda nefesler tutulacak.

Kalabalık oyuncu kadrosu ve özgün hikayesiyle izleyicileri ilk bölümünden itibaren kendine has bir dünyaya davet eden 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi', 4. bölümüyle 15 Ağustos Perşembe günü sadece BluTV ekranlarında olacak.