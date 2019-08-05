Beijing'de 2022'den itibaren hidrojen enerjili ulaşım araçları

Hidrojen enerjisiyle çalışan toplu taşıma hattı, Beijing'in merkezinin takriben 75 km kuzeybatısında bulunan Yanqing bölgesinde açılacak. Yeşil, sıfır karbon üreten ve çevre dostu hidrojen yakıtlı araçlar iki konum arasında sporcuları, çalışanları ve seyircilerin transferini sağlayacak.

Hidrojen enerjisiyle çalışan araçların sıfır karbon emisyonu üretmeleri nedeniyle, hidrojen yakıt hücresiyle donanmış araçlar küresel enerji dönüşüm ve küresel ısınmayı azaltma sürecinde gittikçe önem kazanacak.

Bu yılın başlarında Yanqing yerleşim birimi ve Çin Enerji Uluslararası Geliştirme Limited (China Power International Development Limited) ortak olarak Yanqing Hidrojen Endüstri Parkı'nı tasarlayıp inşa ettiler. Yeşil hidrojen endüstrisine ilişkin ekipman araştırma ve geliştirme, üretim, teknoloji uygulama ve eğitim hidrojen enerjisinin endüstriyel kullanımını hızlandırma amacıyla hızla gerçekleştirildi.

Beijing, 2017 yılı sonunda bir belge yayımlayarak, 2022 Olimpik ve Paralimpik Oyunları perspektifinde, ilgili alanlarda hidrojen üretiminin ve temel hidrojenleme tekniklerinin uygulanmasını teşvik edeceğini açıklamıştı.