Beijing, gecelerin Başkenti olacak

Beijing Belediyesi Ticaret Bürosu Müdür Yardımcısı Sun Yao, bir marka olarak "Gece Başkenti" yaratma hedeflerinin olduğunu söyleyerek, geç saatlerde oluşan ihtiyaçların karşılanması için belirlenen bölgelerde iş bölgelerinin kurulacağını belirtti. Başkentin toplu taşıma ihtiyacına da değinen Sun, 19 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere toplu taşımada cuma ve cumartesi günleri çalışma saatlerinin uzatılacağını aktardı.

Öte yandan metro hatları boyunca gece geç saatlerde hizmet verecek market ve büfelerin sayılarında artışa gidileceğine değinen Sun, başkentte 24 saat açık marketler, kitapçılar ve sinema salonlarının da 2021 yılına kadar artışa gidileceğini kaydetti.

Beijing'deki bazı turizm noktaları, açılış sürelerini plana göre bir ila iki saat daha uzatacak. Yazlık Saray, Cennet Tapınağı ve Olimpiyat Ormanı Parkı gibi ünlü turistik mekanlarda bir dizi gece performansı sergilenmesi planlanıyor.

Uygulamanın hizmet sektöründeki ekonomik etkileri göz önünde tutulursa sabah 6 ile akşam 6 arasındaki ticari faaliyetlere katkıda bulunması bekleniyor. Shanghai ve Tianjin de dahil olmak üzere diğer birçok Çin şehri, gece ekonomilerini artırma planlarını uygulamaya geçirme aşamasında.