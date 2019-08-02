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beIN Sports, TFF ve kulüpler 410 milyon dolar karşılığında anlaştı

beIN Sports ile kulüpler arasında bir süredir devam eden yayın krizi netliğe kavuştu. Tarafların Süper Lig'in yayın hakları için kalan 3 yıl için 410 milyon dolar karşılığında anlaşma sağladığı öğrenilirken, kur ise maksimum 5,80 olarak belirlendi.

02.08.2019 16:15
beIN Sports, TFF ve kulüpler 410 milyon dolar karşılığında anlaştı

Kulüpler ile beIN Sports 410 milyon dolar karşılığında anlaştığı belirtildi. Maksimum kur 5,80 olarak belirlendi. Resmi açıklamanın saat 18.00'de yapılması bekleniyor.

3 YIL DAHA YOLA DEVAM EDİLECEK

Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş beIN Sports arasında süren görüşmelerde son nokta kondu. Taraflar, üç yıl daha Süper Lig yayınlarının beIN Sports ekranlarında yayınlanması konusunda uzlaştı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir önderliğindeki yönetim kurulu ile beIN Sports yöneticileri arasında yapılan görüşmelerde üç sezon boyunca devam kararı alındı.

Tarafların yaptıkları görüşmede yayın organizasyonunun mali şartlarını güvence altına aldığı, Süper Lig kulüplerinin herhangi bir hak kaybına uğramadan yol arkadaşlığının devam edeceği ifade edildi.

"LİGLER ERTELENMEYECEK"

Özdemir, liglerin ertelenmesi ile ilgili soruya, "Kulüplerin desteğiyle son görüşmeleri yapıp en kısa zamanda bir çözüme kavuşacağız. Liglerin ertelenmesi ya da başlamaması gibi bir durum söz konusu değildir. Ümit ediyorum ki beIN Sport ile yola devam edeceğiz gibi duruyor. En kısa sürede bir açıklama yapacağız" cevabını vermişti.

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Maksimum, beIN, Spor, Ekonomi

YORUMLAR (8)
EMRAH: almayın şu digitürkü şimdi faturalar daha çok el yakacak ;)
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AD: ohaaa bunlar demekki iyi kazanıyo heral3 yıl için maksimum 5, 80 kur en yaaa :)ulan dolar o fiyatta dururmu ya 10 lira olursabelki seneye olmaz ama 3 seneye kesin 10 lira olurheralde beinsportta salak değil kazanıyoki o riski almış
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ÇOMARİSTAN: 3 yıl 5, 80 maksimum kur Türkiye ekonomisinde 3 sene sonra o kur 9 lirayı bulur adam akıllı adımlar atılmaz ise kazanan bein . . .
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HAK: YAZIK ŞU PARAYA BE KARDEŞİM 22 KİŞİ TOP PEŞİNDE KOŞUCAK MİLLET ONU İZLEYECEK KİME NE FAYDASI VAR.
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9 4
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CEM: parayı devlet vermiyor bu ne endişe
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QUARESMA: bu paralar ne. bu miktar ne. biz takımlar için boşuna yırtıyoruz bi taraflarımızı. futbolcu kaybetse de parasını alıyor kulübede otursa bile alıyor. biz de kendimize veya çevremize zarar vermekten başka bir şey yapmıyoruz
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MEHMET TOSUN: Kalite o kadar düştü ki artık yayıncı olmak isteyen talipli bile bulamıyorlar. Kim bilir kimlere ne kadar rüşvet vermişlerdir bu iş olsun diye.
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ZAGO: Yaw hem para alamadık diyorlar hem 3 yıl daha anlaşıyorlar. Bu ne biçim iş.
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