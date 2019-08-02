beIN Sports, TFF ve kulüpler 410 milyon dolar karşılığında anlaştı

Kulüpler ile beIN Sports 410 milyon dolar karşılığında anlaştığı belirtildi. Maksimum kur 5,80 olarak belirlendi. Resmi açıklamanın saat 18.00'de yapılması bekleniyor.

3 YIL DAHA YOLA DEVAM EDİLECEK

Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş beIN Sports arasında süren görüşmelerde son nokta kondu. Taraflar, üç yıl daha Süper Lig yayınlarının beIN Sports ekranlarında yayınlanması konusunda uzlaştı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir önderliğindeki yönetim kurulu ile beIN Sports yöneticileri arasında yapılan görüşmelerde üç sezon boyunca devam kararı alındı.

Tarafların yaptıkları görüşmede yayın organizasyonunun mali şartlarını güvence altına aldığı, Süper Lig kulüplerinin herhangi bir hak kaybına uğramadan yol arkadaşlığının devam edeceği ifade edildi.

"LİGLER ERTELENMEYECEK"

Özdemir, liglerin ertelenmesi ile ilgili soruya, "Kulüplerin desteğiyle son görüşmeleri yapıp en kısa zamanda bir çözüme kavuşacağız. Liglerin ertelenmesi ya da başlamaması gibi bir durum söz konusu değildir. Ümit ediyorum ki beIN Sport ile yola devam edeceğiz gibi duruyor. En kısa sürede bir açıklama yapacağız" cevabını vermişti.