13.06.2019 09:38
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beIN Sports'tan, 'Türkiye'den çekilecek' iddialarına yanıt

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk'un yayıncı kuruluş beIN Sports için, "En büyük gelirimiz yayıncı kuruluş, onlar da çıkmak istiyor" iddiasına Digitürk'ten açıklama geldi.

Konyaspor Kulübünün Başkanı Hilmi Kulluk'un yayıncı kuruluş hakkında ortaya attığı iddialar hakkında Digitürk'ten açıklama yapıldı.

Başkan Kulluk, "Kulüpler Birliğinden gelen yazıda '18 Haziran'da toplantı var' deniliyor. Toplantının gündemi, yayıncı kuruluşun ödeme talebini görüşmek üzere. Şu an yayıncı kuruluş çıkmak istiyor. Federasyona diyor ki 'Ben satış yapamıyorum, zarar ediyorum', ve bir hesap çıkarmışlar, Türkiye Futbol Federasyonuna verdiği teminatı yakarsa zararı daha az oluyor, devam ederse zararı daha çok oluyor. Belki öyle bir gün gelecek ki o gelirler de gelmeyecek, iş daha da kötüye gidecek. En büyük gelirimiz yayıncı kuruluş, onlar da çıkmak istiyor." şeklinde konuştu.

Bu açıklamalar üzerine Digitürk, TFF ile çalışmaya devam edeceklerine ancak bazı taleplerde bulunduklarını duyurdu.

"TFF'YE VERİLEN TÜM TAAHHÜTLERE HER ZAMAN BAĞLI KALINMIŞTIR"

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in yayıncı kuruluşu Digiturk'ten Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk'un "Yayıncı kuruluş çıkmak istiyor." şeklindeki ifadeleriyle ilgili yapılan açıklamada, "Digiturk, TFF ile yaptığı yayın anlaşmasına binaen Türk futbolunun hali hazırdaki en büyük destekçisidir ve 20 yıldan bu yana iş ortaklığı yaptığı TFF'ye verdiği tüm taahhütlere her zaman bağlı kalmıştır, bağlı kalmaya da devam etmektedir." denildi.

Kurumun Türk futboluna katkıda bulunma konusundaki kararlılığına vurgu yapılan açıklamada, "Yayın hakları anlaşmasından doğan her türlü yükümlülük ve ödemeler Digiturk tarafından gerçekleştirilmektedir. Diğer yandan Digiturk uzunca bir süredir, söz konusu anlaşma kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF'den doğal ve makul taleplerde bulunmaktadır. Digiturk öncelikli gördüğü bu hususlar üzerinde TFF ile çalışmaya devam ederek, Türk futboluna hem ulusal hem de uluslararası alanda katkı sunmaya devam etme kararlılığındadır." ifadeleri kullanıldı.

beIN Sports'tan, 'Türkiye'den çekilecek' iddialarına yanıt

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Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor, Digiturk, Spor, Ekonomi

YORUMLAR (6)
GALATASARAY...:6 sene digitürk kullandım; her yıl 10-15 tl fiyat arttırdınız. 49 tl ye seyrediyordum ben bunu şimdi 120 tl istiyorsunuz. İptal ettirdim tabiki de, Umarım daha büyük zararlar edersiniz. Çıkın gidin para alamasın kulüpler ona göre de futbolcu alsınlar.
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BİRİSİ:paralı kanalların çoluk çocununun iki yakası bir araya gelmez şifreli futbol kanalları ebedi lanetlenmistir Allah bunların belasını versin zaten vermekte sonlarına bakın ya trafik kazası ya cinayet ya intihar halkın bedduasını almışlardır
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CISSSS:BEİN SPORTUN 1ci İSTEĞİ FB KÜMEDE TUTULACAK OLMUŞ SEBEP YOLUNCAK KAZ ÇOK :))))))))))))))))))))
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ORDULU EBULHAYRLI:YANİ KISACASI KAÇAK İZLEMEYE DEVAM
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SPORSEVER:Fiyatlarınızı makul seviyeye çekerseniz müşteri sayınız 2 katına çıkar. aylık 100 tl ye yakın ücret nedir arkadaş. 40-50 tl yapın, İnternet paketini de ekleyin sınırsız hizmet sağlayın bak bakim müşteriye yetişebiliyor musunuz. Hep yemeye çalışmayın, almadan vermek Allah''a mahsus. Şimdiye kadar yediğiniz yeter az vatandaşı düşünün ki onlarda sizi düşünsün.
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