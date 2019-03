Beka Derneği Genel Başkanı Alpay'dan, Mübiad'a Ziyaret

Kaynak: AA

Beşeri ve İktisadi Kalkınma (BEKA) Derneği Genel Başkan Mustafa Alpay , Münevver Bilim İnsanları ve Akademisyenleri Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ömer Atalar'ı (MÜBİAD) ziyaret etti.BEKA Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Birevim İcra Kurulu Üyesi Mucahid Karabalık ile dernek üyelerinden Taha Yasin Alpay ve Baran Çelik ' inde hazır bulunduğu ziyarette, her iki derneğin faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.Alpay, burada yaptığı konuşmada, MÜBİAD'ın her şeyden önce ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı akademisyenleri bünyesinde barındırmasından dolayı önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.Kendisininde bir Elazığlı olarak böyle bir derneğinin Elazığ'da kurulmuş olmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Alpay, şunları söyledi:"Dünya var olduğu tarihten bu yana medeniyet hep bu coğrafyalardan doğmuştur. İnşallah bizim bu bereketli topraklarımızda, Elazığımız'da MÜBİAD, milli ve manevi değerlere bağlı akademisyenlerin ülkemizde neşet etmesi için çalışmalar yapacak. Yani bir nevi güneş yeniden doğudan doğacak. Bizlerde Ömer hocamızın kuruculuğunu yaptığı bu değerli derneğe, Elazığımızın bu yükselen değerine bugün üye olduk, Bundan dolayı mutluluk duyuyoruz. İnşallah ülkemize önemli hizmetlerde yapacak bu derneğe her türlü desteği vereceğiz."MÜBİAD Genel Başkanı Prof. Dr. Atalar ise bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktararak, "Ziyaretleri ile derneğimize destek verdiler sağolsunlar. Kendilerine derneğimizin manifestosunu, kuruluş amaçlarını ve stratejisini anlatınca derneğimize de üye olarak bizleri onurlandırdılar." şeklinde konuştu.Karabalık da MÜBİAD'ın ilim ve irfan sahibi gençlerin yetişmesine öncülük ederek kent için faydalı işler başaracağına inandığını kaydetti.