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Bekaret sahnesiyle olay olan Bahar Şahin'den Zalim İstanbul itirafı

Tepki çeken bekaret sahnesiyle gündeme gelen Bahar Şahin'den Zalim İstanbul itirafı geldi. Şahin, tepki çeken sahnenin çekimlerinden sonra çok ağlamış.

10.09.2019 13:31

Kanal D'nin iddialı dizisi Zalim İstanbul seyircisiyle buluştu. Farklı senaryosuyla farkını ortaya koyan dizinin genç yeteneklerinden Bahar Şahin'den geçtiğimiz sezon bekaret sahnesiyle ilgili ilginç bir itiraf geldi. Antakya'da yaşayan ve İstanbul'a göç etmek zorunda kalan Seher'in 3 çocuğundan biri olan Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin, güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

"ÇEKİMLERDEN SONRA ÇOK AĞLAMIŞ"

Evin oğlu Cenk Karaçay ile bekaret sahnesi gündem olan Bahar Şahin meğer o sahne sonrası çok utanmış. Hatta sahnenin çekimi sırasında yönetmen Cevdet Mercan'a dönüp "Hocam siz bakmasanız" diye seslenmiş. Bahar Şahin, ayrıca çekimler sonrasında eve gidince çok ağlamış ve çok utanmış.

Bekaret sahnesiyle olay olan Bahar Şahin'den Zalim İstanbul itirafı

Bahar Şahin, İstanbul, Kanal D, Magazin

YORUMLAR (8)
TUĞBA: Ben izlerken bile çok kötü oldum .böyle bı sahneye gerek yoktu
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UTANAN İNSAN: Utanması gayet normal
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KAŞİF: SANKİ GERÇEKTEN BOZMUŞ. . . . . . . . . . . . .
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......: Yalancının. . .
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YÖNETMEN: ULAN 80 MİLYON ''DAN UTANMIYORSUN DA BENDEN Mİ UTANIYORSUN
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ARSLANIM: ÇOK İTİCİ BİR KIZ
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