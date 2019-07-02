02.07.2019 10:05
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Bekaret sahnesiyle olay olan Bahar Şahin, yatak pozuyla takipçilerini ikiye böldü

Zalim İstanbul'da bekaret sahnesiyle çok konuşulan isim Bahar Şahin'in yatak pozuyla takipçilerini ikiye böldü.

Kanal D 'nin sezona iddialı başlayan dizisi Zalim İstanbul 'un oyuncusu Bahar Şahin , son günlerin çok konuşulan ismi olmayı başardı. Güzel oyuncu son paylaştığı yatak pozuyla sosyal medyayı ikiye böldü.

PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

İlk bölümlerinde bekaret sahnesiyle tartışma yaratan Zalim İstanbul 'un güzel oyuncusu, şimdilerde ise sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor.

ÇIPLAK SANDILAR

Dizide entrikaları ile tüm aileyi karıştıran Ceren Yılmaz karakterine başarılı bir şekilde hayat veren Bahar Şahin 'in paylaştığı yatak pozunu takipçileri çıplak sanınca yorum yağdı.

DİZİDEN BİR KARE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kısa sürede yüzlerce yorum alan yatak pozunda Şahin'i herkes çıplak sandı ama daha sonra dikkatli takipçiler tarafından bu paylaşımın diziden bir kare olduğu ortaya çıktı.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Zalim İstanbul 'un bir bölümünde Ceren ve Cenk birlikte olduktan sonra çarşaftaki kan lekesinin kadraja alınması büyük tepki çekmişti.

Bekaret sahnesiyle olay olan Bahar Şahin, yatak pozuyla takipçilerini ikiye böldü
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YORUMLAR(5)
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:özürleri kabahatlerinden büyük edep yahuu
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DÜRÜST:Küfür bir millettir, bütün halkında bunlar gibi olmasını istiyorlar.
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ÇİFTETELLİ:bu işler ulu orta yapılmaz. haramdır günahtır. önce nikah yapılması gerek
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DURAĞAN:sen sus lan dinsiz kitapsız git ataist arkadaşlarınla dolaş sen hadi
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TWEETY:yav zenginler beni bulsun diye işte niye kafanız karıştıki:)))
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