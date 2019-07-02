Bekaret sahnesiyle olay olan Bahar Şahin, yatak pozuyla takipçilerini ikiye böldü

Kanal D 'nin sezona iddialı başlayan dizisi Zalim İstanbul 'un oyuncusu Bahar Şahin , son günlerin çok konuşulan ismi olmayı başardı. Güzel oyuncu son paylaştığı yatak pozuyla sosyal medyayı ikiye böldü.

PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

İlk bölümlerinde bekaret sahnesiyle tartışma yaratan Zalim İstanbul 'un güzel oyuncusu, şimdilerde ise sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor.

ÇIPLAK SANDILAR

Dizide entrikaları ile tüm aileyi karıştıran Ceren Yılmaz karakterine başarılı bir şekilde hayat veren Bahar Şahin 'in paylaştığı yatak pozunu takipçileri çıplak sanınca yorum yağdı.

DİZİDEN BİR KARE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kısa sürede yüzlerce yorum alan yatak pozunda Şahin'i herkes çıplak sandı ama daha sonra dikkatli takipçiler tarafından bu paylaşımın diziden bir kare olduğu ortaya çıktı.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Zalim İstanbul 'un bir bölümünde Ceren ve Cenk birlikte olduktan sonra çarşaftaki kan lekesinin kadraja alınması büyük tepki çekmişti.