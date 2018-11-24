Bekarlığa Feda Filmi

Yakın arkadaş olan Mete, Çağlar ve Burak arasında ilk evlenen Burak olur. Artık sıra Çağlar’a gelir. Deliler gibi sevdiği kız arkadaşı Gamze ile evlenmek isteyen Çağlar’ın önünde ise büyük bir engel vardır. Gamze’nin babası Timur, kızının Çağlar ile evlenmesini istemez. Timur, kızını Çağlar’dan ayırmak için türlü numaralar yapsa da onları ayırmayı başaramaz. Ama Timur pes etmemeye kararlıdır ve bu sefer büyük bir plan yapar. Kızının düğününden bir gün önce bekarlığa veda partisi organize eden Timur, burada Çağlar’ın başına büyük bir bela açmayı planlar. Timur bu sefer kızını Çağlar’dan ayırmayı başaracağını düşünür. Ancak beklenmeyen gelişince, plan bambaşka bir hale dönerek ortamda büyük bir karışıklığa neden olur.
Yönetmen
koltuğunda Ali Doğançay ve Cem Sürücü’nün oturduğu Bekarlığa Feda’nın oyuncu kadrosunda Ali Burak
Ceylan, Melis Tüzüngüç
, Yağmur Ün
, Ayşe Tunaboylu, Mahmut Gözgöz, Nurseli İdiz
, Eda Erol gibi isimler yer alıyor. Komedi türündeki film
in senaryosunu Ali Doğançay kaleme alıyor.Yönetmen:
Ali Doğançay, Cem SürücüSenaryo:
Ali DoğançayOyuncular:
Ali Burak Ceylan, Yağmur Ün, Ayşe Tunaboylu, Nurseli İdiz, Kayhan Yıldızoğlu
, Melis Tüzüngüç, Mahmut Gökgöz, Eda Erol, Nami Esatgil, Gürkan Deniz
Akhanlı, Volkan Cal, Aslı Bankoğlu, Buse Orçun, Miraç SevsayFilmin Türü:
RomantikOrijinal Adı:
Bekarlığa FedaYapımcı Firma:
Metronom FilmYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
Derin FilmVizyon Tarihi:
30.11.2018Bekarlığa Feda Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Yönetmen,Mete Çağlar
24 Kasım 2018 Cumartesi 08:54