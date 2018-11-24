24 Kasım 2018, 08:54
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Bekarlığa Feda Filmi

Bekarlığa Feda Filmi

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Yakın arkadaş olan Mete, Çağlar ve Burak arasında ilk evlenen Burak olur. Artık sıra Çağlar’a gelir. Deliler gibi sevdiği kız arkadaşı Gamze ile evlenmek isteyen Çağlar’ın önünde ise büyük bir engel vardır. Gamze’nin babası Timur, kızının Çağlar ile evlenmesini istemez. Timur, kızını Çağlar’dan ayırmak için türlü numaralar yapsa da onları ayırmayı başaramaz. Ama Timur pes etmemeye kararlıdır ve bu sefer büyük bir plan yapar. Kızının düğününden bir gün önce bekarlığa veda partisi organize eden Timur, burada Çağlar’ın başına büyük bir bela açmayı planlar. Timur bu sefer kızını Çağlar’dan ayırmayı başaracağını düşünür. Ancak beklenmeyen gelişince, plan bambaşka bir hale dönerek ortamda büyük bir karışıklığa neden olur.

Yönetmen koltuğunda Ali Doğançay ve Cem Sürücü’nün oturduğu Bekarlığa Feda’nın oyuncu kadrosunda Ali Burak Ceylan, Melis Tüzüngüç, Yağmur Ün, Ayşe Tunaboylu, Mahmut Gözgöz, Nurseli İdiz, Eda Erol gibi isimler yer alıyor. Komedi türündeki filmin senaryosunu Ali Doğançay kaleme alıyor.


Yönetmen: Ali Doğançay, Cem Sürücü
Senaryo: Ali Doğançay
Oyuncular: Ali Burak Ceylan, Yağmur Ün, Ayşe Tunaboylu, Nurseli İdiz, Kayhan Yıldızoğlu, Melis Tüzüngüç, Mahmut Gökgöz, Eda Erol, Nami Esatgil, Gürkan Deniz Akhanlı, Volkan Cal, Aslı Bankoğlu, Buse Orçun, Miraç Sevsay
Filmin Türü: Romantik
Orijinal Adı: Bekarlığa Feda
Yapımcı Firma: Metronom Film
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Derin Film
Vizyon Tarihi: 30.11.2018

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Yönetmen,Mete Çağlar
24 Kasım 2018 Cumartesi 08:54