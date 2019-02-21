Bekaroğlu'dan Soylu'ya Çok Sert Sözler: Allah Belanı Versin Diyorum!

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında hükümeti seçim ekonomisi uygulamakla suçladı.

AK Parti'nin seçimi kaybetme telaşına kapıldığını ve bu nedenle alelacele daha büyük yanlışlara girdiğini söyleyen Bekaroğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda son dakika yapılan yeni düzenlemeleri eleştirdi.

3 ay boyunca yeni işe alınacak işçilerin maaş, sosyal güvenlik primi ve vergilerinin İşsizlik fonundan finanse edilmesini ve taşeron işçiler için geçmişte ödenmeyen kıdem tazminatlarının taşeron firma yerine Hazine tarafından ödenmesini öngören bu iki maddenin birçok yönüyle ahlaksızlık anlamına geldiğini ifade eden Bekaroğlu, yapısal reformlar yerine seçim ekonomisi uygulayarak ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin daha da derinleştirdiğini savundu.

BEKAROĞLU'NDAN TACİZCİ POLİS TEPKİSİ

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da TAYAD eyleminde bir polisin eylemci kadına cinsel saldırıda bulunmasını, "Telaşın getirdiği yanlış hareket" olarak yorumlayan ve bunun basına servis edilmesini emniyet teşkilatını yıpratmaya yönelik olduğunu söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e de tepki gösteren Bekaroğlu, "Tacizci polise sahip çıkıyor. Onun polisi, sanki bizim polisimiz değil. İktidarlarını kurtarmaya çalışıyor aslında, ayağının altından kayıp giden iktidarını kurtarmaya" diye konuştu.

"ALLAH BELANI VERSİN"

Bekaroğlu, aynı olaya ilişkin yaptığı değerlendirmede Merve Demirel'i, "Babası FETÖ'den ihraç, kardeşi DHKP-C'li proje kadın" diye niteleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ise, "Allah belanı versin" diye seslendi.

Daha önce Soylu'ya dönük benzer bir ifade kullandığı için hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlendiğini hatırlatan Bekaroğlu, "Allah belanı versin diyorum. Tekrar mahkemeye versin" dedi.