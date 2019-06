Bekçi 14 Haziran'da vizyonda!

İlk gösterimi 37. İstanbul Film Festivali'nde gerçekleştirilen Bekçi, 29. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin de Ulusal Yarışma bölümünde festival seyircisiyle buluşan Bekçi, festival yolculuğu halen devam etmektedir.

Kadrosunda, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz usta oyuncu Turan Özdemir'in yanı sıra Koray Ergun, Pelin Ermiş, Serhan Süsler ve Uğur Karabulut gibi isimler yer alıyor.

Turan Özdemir'in canlandırdığı Salih, bir kasaba mezarlığında gece bekçiliği yapmakta; her gün, akşamüstü, bekçi kulübesine gelip sabah gün doğmadan geri dönmektedir. İlerlemiş yaşına rağmen yaklaşık iki kilometrelik yolu her gün, aynı rutinle kat eden Salih; yıllardır yaptığı iş nedeniyle kendi içine kapanmış, gerçek yaşamdan nerdeyse kopmuştur… Kasaba yolunda yaşadıkları, gece kulübeye gelen tuhaf adamlar ve her gece rüyasına giren genç bir kız, Bekçi Salih'te derin bir paranoyaya dönüşmüş, gerçekle gerçek dışı birbirine karışmıştır... Ta ki sabahın ilk ışıklarına dek.

