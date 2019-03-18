2019 Bekçi Alımı Başvuruları Başladı! İşte Bekçi Alımı Başvuru Şartları Ve Başvuru Formu

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımına yönelik başvuru şartları ilan edildi. Daha önce Emniyet Hizmetleri Sınıfında 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Peki bekçi alımı başvuru şartları nedir? Bekçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılıyor? Detaylar haberimizde.

2019 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU

Bekçi olmak isteyenlerin merakla beklediği açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Bekçi alımı başvuruları 18 Mart Pazartesi yani bugün başlıyor. Ankara ve İstanbul'da 187 olmak üzere toplamda 81 ilde 8000 erkek bekçi alımı yapılacak. Polis Akademisi resmi sitesi pa.edu.tr'de bekçi alımı başvuru şartları açıklandı.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımına yönelik başvuru şartları ilan edildi. Buna göre, adaylar, 18 Mart- 1 Nisan tarihlerinde "www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak, ön başvuruda bulunabilecek. Emniyet Genel Müdürlüğünün ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen "Çarşı ve mahalle bekçiliği" için adaylarda aranan şartlar ise aşağıda sıralanmıştır.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru şartlarının aşağıdaki gibi olması bekleniyor:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak, (Bu şart Polis Akademisi tarafından lise olarak ilanda yayımlanıyor)

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.