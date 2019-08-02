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Bekçi cinayetinde 1 tutuklama

Kırıkkale'de 6 ay önce bir inşaat bekçisinin ölümüyle ilgili mahkemeye çıkartılan 2 kişiden 1'i tutuklandı, diğeri savcılık tarafından serbest bırakıldı.

02.08.2019 18:46 Bekçi cinayetinde 1 tutuklama
Kırıkkale'de 6 ay önce bir inşaat bekçisinin ölümüyle ilgili mahkemeye çıkartılan 2 kişiden 1'i tutuklandı, diğeri savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Hacıbey Mahallesi 362. Sokak'taki inşaatta gece bekçiliği yapan Zekai Turhal (58), 8 Şubat 2019 tarihinde silahlı saldırıda öldürüldü. Cinayetle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öldürülen Zekai Turhal'ın cinayet şüphelilerini tespit ederek 6 ay boyunca fiziki ve teknik takibe aldı. Kriminal çalışmaları da değerlendiren ekipler, il merkezinde çeşitli ikametlere düzenlediği operasyon sonucunda cinayette kullanılan silahı da ele geçirerek, F.B. (31) ile M.Ö. (43) isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Sağlık kontrollerinden geçen 2 şüpheli, emniyetteki soruşturma işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan M.Ö. (43) tutuklanırken, F.B. (31) ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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