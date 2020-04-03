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Bekçi eşliğinde yardım paraları dağıtılırken duygulandıran diyalog

Bekçi eşliğinde yardım paraları dağıtılırken duygulandıran diyalog Esenyurt'ta PTT görevlileri ve bekçiler eşliğinde yardım paraları dağıtılıyor "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında, yardıma muhtaç ailelere 1000 TL'lik yardımları PTT görevlileri ile ve Gece Kartalı olarak bilinen...

03.04.2020 23:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:04
Bekçi eşliğinde yardım paraları dağıtılırken duygulandıran diyalog
Esenyurt 'ta PTT görevlileri ve bekçiler eşliğinde yardım paraları dağıtılıyor
İSTANBUL - "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında, yardıma muhtaç ailelere 1000 TL'lik yardımları PTT görevlileri ile ve Gece Kartalı olarak bilinen mahalle çarşı bekçileri eşliğinde dağıtılıyor. Bir eve giden PTT görevlisi ve bekçilerin verdiği parayı saymadan almak isteyen yaşlı kadın arasındaki diyalog duygulandırdı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit 1000 TL'lik sosyal yardımın, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlanacağını duyurmuştu. Duyurunun ardından Esenyurt'ta yardımlar kapı kapı dağıtılmaya başlandı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gece kartalı olarak bilinen bekçiler eşliğinde PTT görevlileri ailelere 1000 TL'lik yardımlarını dağıtmaya başladı. Aileler verilen hizmetten dolayı görevlilere ve devlete teşekkür ettiklerini ifade ettiler.
Duygulandıran diyalog
Dursine isimli yaşlı bir kadına ise teslim sonrası PTT görevlisi tarafından paranın sayılması istendi. Yaşlı kadın ise, "Siz olmazsanız bizim ne günümüz olur, Allah'ım işini rast getirsin" diyerek parayı saymak istemedi. Dağıtımların devam edeceği duyuruldu. Bekçi eşliğinde yardım paraları dağıtılırken duygulandıran diyalog

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt, PTT, 3. Sayfa

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Bekçi eşliğinde yardım paraları dağıtılırken duygulandıran diyalog
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