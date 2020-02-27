Haberler » Güncel » Bekçi, kaçan şüpheliyi vurdu - Haber

Bekçi, kaçan şüpheliyi vurdu

ANTALYA'da kavgaya karıştıktan sonra sahte kimlik beyan edip elinde bıçakla koşarak kaçan A.C., bekçi tarafından vuruldu.

27.02.2020 01:46 | Son Güncelleme: 27.02.2020 01:46Bekçi, kaçan şüpheliyi vurdu

ANTALYA'da kavgaya karıştıktan sonra sahte kimlik beyan edip elinde bıçakla koşarak kaçan A.C., bekçi tarafından vuruldu. Yaralanan A.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında ilçesi Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. 255 Sokak üzerindeki bir işyerinde bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden bekçiler, kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan kişilere kimlik kontrolü yapıldığı sırada, A.C. adlı kişinin, üzerinde kendi fotoğrafı bulunan, başkası adına düzenlenmiş kimlik verdiği anlaşıldı. Bunun üzerine elindeki bıçağı bekçilere doğru çeken A.C., koşarak kaçmaya başladı.

A.C.'yi kovalayan bekçiler durması için havaya 2 el ateş etti. Ara sokaklara doğru kaçmaya devam eden A.C., adı açıklanmayan bekçinin tabancasından çıkan kurşunla karın bölgesinden yaralandı. verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.C.'yi ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Sevk edilen çok sayıda polis ekibi olay yerinde incelemelerde bulunurken, boş kovanlar ise inceleme yapılmak üzere toplandı.

A.C.'yi vuran bekçi ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan A.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.



Konyaaltı, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  27 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 27 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
27.02.2020 01:59:22