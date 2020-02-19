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Bekçiler, ATM'ye aparat yerleştiren 2 kişiyi yakaladı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, ATM'ye özel düzenekle aparat yerleştiren 2 şüpheli, mahalle bekçileri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

19.02.2020 17:19 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:20Bekçiler, ATM'ye aparat yerleştiren 2 kişiyi yakaladı

KOCAELİ'nin ilçesinde, ATM'ye özel düzenekle aparat yerleştiren 2 şüpheli, mahalle bekçileri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Darıca'ya bağlı Emek Mahallesi'nde devriye görevi yapan mahalle bekçileri, saat 04.30 sıralarında eldivenli ve maskeli 2 kişinin ATM'lere kartları sıkıştırıp, para almaya yarayan aparat yerleştirdiklerini tespit etti. Şüphelileri bir süre takip eden bekçiler, 2 kişiyi başka bir ATM'ye aparat yerleştirdikleri sırada suçüstü yakaladı. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan kontrolde şüphelilerin M.A. ve D.A. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken, kullandıkları araçta yapılan aramada ise kart kopyalamaya yarayan cihazlar ve farklı isimlere ait 7 farklı kredi kartı bulundu.'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Kredi kartı kopyalama' suçlarından 5 sabıka kaydı bulunan M.A. ile 11 sabıka kaydı bulunan D.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Emek Mahallesi, Darıca, ATM, Güncel

Kaynak: DHA

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