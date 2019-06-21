21.06.2019 12:06
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Bekçiler hastaya kan vermek için seferber oldu

Bekçiler hastaya kan vermek için seferber oldu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, hastanede yatmakta olan acil bir hastaya kan vermek için seferber oldu.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, hastanede yatmakta olan acil bir hastaya kan vermek için seferber oldu.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde yatmakta olan acil bir hasta için kan ihtiyacının olduğunu duyan çarşı ve mahalle bekçileri, hiç düşünmeden hastaneye geldi. Hastanenin kan merkezine gelen bekçiler hastaya kan vermek için adeta kan merkezi önünde sıraya girdi. Bekçilerin göstermiş olduğu örnek davranış vatandaşlar, hastane çalışanları ve hastanın yakınları tarafından takdirle karşılandı. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
adıyaman eğitim ve araştırma hastanesi , acil , adıyaman , Güncel

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