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Bekçiler, hırsızlık şüphelisini kovalamacayla yakaladı; o nalar kamerada

Fatih'te hırsızlık şüphelisi, mahalle bekçilerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

15.01.2020 18:35 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:37
'te hırsızlık şüphelisi, mahalle bekçilerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Şüphelinin kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Paşa Mahallesinde görev yapan mahalle bekçileri, geçen Çarşamba günü saat 06.15 sıralarında hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Şüpheli Hamdullah S.(28) kaçmaya başlayınca mahalle bekçileriyle arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında Hamdullah S. Aksaray Metro İstasyonu yakınında üzerindeki 3 cep telefonunu yere attı. Daha sonra bekçiler tarafından yakalanan Hamdullah S.'nin yere attığı 3 cep telefonu da alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada da 1 cep telefonu, 1140 Dolar, 800 lira ve 820 Ürdün Dinarı ele geçirildi. Şüphelinin yapılan sorgulamasında üzerinde bulunan paraları ve 4 cep telefonunu İskender Paşa Mahallesinde bulunan bir evden çaldığı belirlendi.
Yakalanan şüpheli Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bekçiler, hırsızlık şüphelisini kovalamacayla yakaladı; o nalar kamerada

İskender, Fatih, Güncel

Kaynak: DHA


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