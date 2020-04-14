Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bekçiler korona virüs günlerinde mahalleli için seferber

Korona virüs günlerinde bekçiler, yaşlılar için seferber oldu.

14.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:20
Bekçiler korona virüs günlerinde mahalleli için seferber
Korona virüs günlerinde bekçiler, yaşlılar için seferber oldu. Maltepe 'de görevli bir bekçi yaşlı vatandaşların alışverişini yapıyor, sokak hayvanlarını ise besliyor.

Bekçiler korona virüs tedbirleri kapsamında mahallelerde vatandaşların yardımına koşuyor. Maltepe'de görevli bir bekçinin yaşlı vatandaşlara yardım çabası ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görevli bekçi önce yaşlı vatandaşın market alışverişini yapıyor, ardından da bir sokak köpeğini besliyor. Yaşlı vatandaşlar ise kendisine teşekkür ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Maltepe, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
FETÖ’nün İsveç’e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
10 Nisan’daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk Haberler
10 Nisan'daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk
Veyis Ateş canlı yayında duyulan ses ile ilgili iddialara yanıt verdi Haberler
Veyis Ateş canlı yayında duyulan ses ile ilgili iddialara yanıt verdi
Haberler ›› Güncel ››Bekçiler korona virüs günlerinde mahalleli için seferber - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:41: Doktoru 'Hastam' dedi, babasıyla metrobüse binmesine izin verildi - Haber 10:41: SULTANGAZİ'DE HIRDAVATÇI DÜKKANINI KAHVEHANEYE ÇEVİRDİLER - Haber 10:41: Duygulandıran bağış: 100 lirasını bağışladı - Haber 10:40: MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'te İnfaz düzenlemesi görüşmelerine katıldı - Haber 10:40: Huzurevlerimize 64 milyon lira ödenek gönderildi - Haber 09:56: Son dakika: BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 09:04: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek - Haber 01:52: Sosyal medya yorumlarına isyan eden hemşire: Kendinize gelin - Haberler