Bekçiler Sokaklarda Devriyeye Başladı

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Havza'da eğitimlerini tamamlayan 6 çarşı ve mahalle bekçisi göreve başladı.Havza Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan 6 gece bekçisi, akşam 20.00-03.00 saatleri arasında görev yaparak güvenliği sağlamaya çalışacak.İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser İsmail Baltacı, bekçilerin vatandaşın en üst seviyede huzur ve refahını sağlamak için hizmet vermekte olduğunu vurguladı.Bekçilerin İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları ile koordineli bir şekilde hareket edeceğini belirten Baltacı, "Özellikle gece işlenen suçlarda caydırıcı olarak katkı sağlamaktadırlar. Vatandaşlarımızla iç içe, el ele verip ilçemizin huzuru ve refahı için hizmet vermekteyiz. Vatandaşlarımızın göreve yeni başlayan bekçilerimize yardımcı olmalarını ve sahip çıkmalarını istiyoruz. Devletimizin gücü ve halkımızın anlayışı ile Havza ilçemizi daha güvenli, huzurlu ve günün her saatinde rahatça gezilebilecek bir ilçe haline getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.Baltacı, bekçilerin kimlik, GBT gibi sorgular da yapacağını belirtti.