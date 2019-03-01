Bekçiler Törenle Göreve Başladı

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 39 bekçi törenle göreve başladı.Gölcük Merkez Karakol Amirliğinde düzenlenen törene, Kaymakam Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Başsavcı Ökkeş Alparslan Karcı, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burçak Kırca katıldı.Altıntaş, burada yaptığı konuşmada, bekçilere başarılar dileyerek, "Sizler geçmişte huzurun güvenliğin ve asayişin bulunduğunuz cadde ve sokaktaki timsalisiniz. Sizin bulunduğunuz yerde vatandaş huzur ve güven içinde dinleniyor ve yatıyor. Eskiden bekçi düdüğünü duyduğu zaman kendini huzurda hissederdi. Bundan sonra da kendini ayni şekilde huzurda hissedecek. Sizlerde başta kamu düzenini sağlamak vatandaşlara yardımcı olmak ve ilgili kanunların size verdiği görevi yerine getirmek için vatandaşın her zaman yanında olacaksınız, kanunları uygulayacaksınız."Törenin ardından 39 bekçi, görev başı yaptı.