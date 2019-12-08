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Bekçilerden kaçmak için göle atlayan genç tekneyle kurtarıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, devriye görevi icra eden bekçilerden kaçmak isterken göl sularına atlayan genç balıkçı teknesiyle kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

08.12.2019 00:36 | Son Güncelleme: 08.12.2019 00:41Bekçilerden kaçmak için göle atlayan genç tekneyle kurtarıldı
'nın ilçesinde, devriye görevi icra eden bekçilerden kaçmak isterken göl sularına atlayan genç balıkçı teknesiyle kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçe merkezinde devriye gezen bekçiler, göl kıyısına geldiğinde Eşrefoğlu Köprüsü altında gördüğü bazı kişilerden şüphelendi. Adrese takviye polis ekibi isteyen bekçilerin yanına yaklaştığını fark eden gençlerden birisi, kaçmak isterken göl sularına atladı. Sularda yüzmeye başlayan genci ikna yoluyla gölden çıkarmayı başaramayan bekçiler ve adrese gelen polis ekipleri, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığından yardım isterken, soğuk sulardaki gencin boğulma ihtimali üzerine köprü kenarındaki bir balıkçının teknesine binerek kıyıdan açıldı. Ekipler, bir süre sonra yanına geldikleri genci göl sularından tekneye alarak kıyıya çıkarmayı başardı. Kıyafetleriyle sudan çıkarıldıktan sonra hipotermi geçirmesi tehlikesine karşı bölgeye ambulans istenirken, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri gence ilk müdahaleyi

burada yaptı. Sedye ile ambulansa alınan genç, sonrasında Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İsminin O.Ç. olduğu belirlenen 22 yaşındaki gencin daha önce cezaevine girip çıktığı öğrenilirken, polis ekipleri yanında bulunan ve kaçtığı öne sürülen diğer kişileri de yakalamak için çalışma başlattı. O.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Beyşehir, Polis, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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