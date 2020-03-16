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Bekçilere pompalı tüfekle ateş açtı, karşı ateşte öldü

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde şüpheli araç ihbarı üzerine olay yerine giden mahalle bekçilerinin üzerine pompalı tüfekle ateş açan Bayram Sanlı (35), çıkan çatışmada vuruldu.

16.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:00
Bekçilere pompalı tüfekle ateş açtı, karşı ateşte öldü
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde şüpheli araç ihbarı üzerine olay yerine giden mahalle bekçilerinin üzerine pompalı tüfekle ateş açan Bayram Sanlı (35), çıkan çatışmada vuruldu. Ağır yaralanan Sanlı, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, sabaha karşı ilçenin Dereağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Marmara Ereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Dereağzı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camisi önünde şüpheli bir aracın bulunduğu ve içinde de bir kişinin yattığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen bekçiler, araç içindeki şüpheliyi uyandırmak için camına vurdu. Otomobilin arka koltuğundan kalkan Bayram Sanlı, araçtan iner inmez yanında taşıdığı pompalı tüfekle 2 bekçinin üzerine ateş açtı. Bekçiler de tabancalarla karşılık verdi. Ağır yaralanan Sanlı, olay yerinde hayatını kaybederken, bekçilerin olayda yara almadığı bildirildi.Olay üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısını incelemesinin ardından Bayram Sanlı'nın cansız bedeni Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcılık talimatıyla olayın araştırılması İlçe Jandarma Komutanlığı'na verildi. Jandarma olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 2 bekçinin ifadesine başvurdu.


- Tekirdağ

Kaynak: DHA

Etiketler : Marmara Ereğlisi, Güncel

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