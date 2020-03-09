Bekçilere saldıran gözaltına alındı
Samsun'da bekçilere saldıran bir kişi gözaltına alındı.
09.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:40
Samsun 'da bekçilere saldıran bir kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Unkapanı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan bekçiler, şüphe üzerine G.G.ye (22) kimlik kontrolü yapmak istedi. Bekçileri fark edince kaçmaya başlayan G.G. kovalamaca sonucu yakalandı. Kendini yakalayan bekçileri tekme atarak saldırdığı iddia edilen G.G. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen G.G. çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Unkapanı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan bekçiler, şüphe üzerine G.G.ye (22) kimlik kontrolü yapmak istedi. Bekçileri fark edince kaçmaya başlayan G.G. kovalamaca sonucu yakalandı. Kendini yakalayan bekçileri tekme atarak saldırdığı iddia edilen G.G. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen G.G. çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Bekçilere saldıran gözaltına alındı
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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