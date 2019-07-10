10.07.2019 10:38
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bekçileri av tüfeğiyle yaralayan şüpheliler yakalandı

Bekçileri av tüfeğiyle yaralayan şüpheliler yakalandı

Gaziantep'te, geçen Perşembe günü 3 çarşı ve mahalle bekçisini av tüfeğiyle ateş ederek yaralayan 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te, geçen Perşembe günü 3 çarşı ve mahalle bekçisini av tüfeğiyle ateş ederek yaralayan 2 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden av tüfeğini kullandığı öne sürülen A.B., tutuklandı.

Şehitkamil İlçesi'ne bağlı Münifpaşa Mahallesi'nde geçen Perşembe günü 3 çarşı ve mahalle bekçisi av tüfeğinden çıkan saçmaların vücutlarına isabet etmesiyle yaralandı. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, motosiklet ile gelerek bekçilere ateş açan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayı Y.U. ve A.B.'nin gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, şüphelilerin yakalanması için operasyon yaptı. Operasyonla gözaltına alınan Y.U. ve A.B., Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliye sevk edildi. Adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.B. tutuklanırken, Y.U. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:03   Servis otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı, kamyon kahvehaneye daldı: 2'si ağır 13 yaralı
11:03   Düğüne bir gün kala gelin yoğun bakıma damat cezaevine
11:02   Polisi şehit eden taksici, "Ailem mağdur" diyerek tahliyesini istedi
11:01   Fatih'te otele kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
10:59   Otogarda yolcular hırsızlık, dolandırıcılık ve trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi
10:56   Durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı: 1 tutuklama
10:53   "Bir ömür seninle" dedi öldürdü