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Bekçilerin dikkati kablo hırsızlarını yakalattı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bekçilerin dikkati sayesinde 83 bin lira değerinde kablo çalan 3 şüpheli yakalandı.

13.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:06Bekçilerin dikkati kablo hırsızlarını yakalattı
'nin ilçesinde bekçilerin dikkati sayesinde 83 bin lira değerinde kablo çalan 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Gebze Gaziler Dağı su deposu civarında devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalanan şüpheli şahısların üst aramasında, toprak lekeli eldiven bulundu.
Bunun üzerine 3 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Şüpheliler S.G, İ.Ö. ve B.S, 5 Şubat ve 12 Şubat'ta Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bölgede yürüttüğü aydınlatma çalışmalarında kullandıkları kabloları çaldıklarını itiraf etti.
Her 2 olayda yaklaşık 83 bin 500 lira değerinde kablo çaldıkları tespit edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Gaziler Dağı, Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

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