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Bekçilerin rüzgarın uçurduğu brandayı tezgahın üzerine örtme anı duygulandırdı

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da bir marketin önünde kurulu olan meyve-sebze standı üzerinden uçan brandayı, devriye görevi yapan emniyet bekçileri, yerden alıp, yeniden örttü.

22.01.2020 15:23 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:24Bekçilerin rüzgarın uçurduğu brandayı tezgahın üzerine örtme anı duygulandırdı

İSTANBUL 'da bir marketin önünde kurulu olan meyve-sebze standı üzerinden uçan brandayı, devriye görevi yapan emniyet bekçileri, yerden alıp, yeniden örttü. Bu anlar ise marketin güvenlik kamelarınca kaydedildi.

'da 16 Ocak gecesi etkili olan şiddetli rüzgar, Gaziosmanpaşa'daki bir marketin önünde kurulu olan meyve-sebze standın üzerindeki brandanın uçmasına neden oldu. Aynı dakikalarda marketin bulunduğu cadde üzerinde devriye görevi yapan Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 3 bekçi, uçan brandayı alıp standın üzerine tekrar örttü. Ayrıca yeniden uçmaması için buldukları tahtaları brandanın üzerine koydu. Saat 00.18'de yaşanan bu anlar, marketin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Mesaiye geldiğinde güvenlik kameralarını izleyip, bekçileri gören market müdürünün, duygulandığı ve emniyet müdürlüğünü arayarak teşekkür ettiği öğrenildi.



Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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