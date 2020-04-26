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Bekçilerin yakaladığı "sahte komiser" ev hapsiyle cezalandırıldı

Adana'da, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp çarşı ve mahalle bekçisine sahte polis kimliği gösterince gözaltına alınan zanlıya ev hapsi cezası verildi.

26.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 26.04.2020 17:02
Adana'da, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp çarşı ve mahalle bekçisine sahte polis kimliği gösterince gözaltına alınan zanlıya ev hapsi cezası verildi.
Merkez Çukurova ilçesinde, dün bekçilerce durdurulan bir otomobilde bulunan ve sahte polis kimliği göstererek kendisini "komiser" olarak tanıttığı iddiasıyla gözaltına alınan H.M'nin işlemleri tamamlandı.
Sevk edildiği adliyede savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlıya ev hapsi cezası verildi.
Ayrıca, zanlı ve aynı araçta yakalandıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılan arkadaşı İ.Ç'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için de 3 bin 180'er lira ceza uygulandı.
Sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda da üzerinde polis üniformasıyla çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu ileri sürülen H.M. hakkında, geçen sene "Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
Adnan Menderes Bulvarı'nda, dün uygulama yapan bekçilerin durdurduğu araçtaki 2 kişiden H.M'nin sahte polis kimliği göstererek kendisini "komiser" olarak tanıttığı öne sürülmüş, bekçilerin araçta arama yapmak istedikleri sırada ise H.M'nin toplu taşıma kartı üzerine yapıştırılmış polis logosu olan etiketi sökerek yutmaya çalıştığı iddia edilmişti. Şüphelilerin üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramada ise telsiz, kelepçe, maksat dışı bıçak ve tabanca kılıfı bulunmuştu. Bekçilerin yakaladığı ’sahte komiser’ ev hapsiyle cezalandırıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Çukurova, Adana, Polis, Güncel , Haber
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