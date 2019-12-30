Haberler » Güncel » İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt verdi - Haber

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sözlü mülakat sonuçlarının bir hafta içerisinde açıklanacağını söyledi. Bakan Soylu ayrıca, kadın bekçi alımının yapılmayacağını açıkladı.

30.12.2019 00:25 | Son Güncelleme: 30.12.2019 00:32

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te katıldığı "Hafta Sonu Özel" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Programın sonunda Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) alım yaşı ile ilgili konuşan Bakan Soylu, "Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) alım yaşında düzenleme olmayacak." dedi.

"BİR HAFTA İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK"

"Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna da yanıt veren Soylu, "Bunun sorumlusu ben değilim. Bunun nedeni müracaat sayısının fazla olması. Spor, sağlık, yazılı ve sözlü mülakatlar oluyor. Bütün bunlara 180 binin üzerinde insan giriyor. Bunun her birisi 2,5 aylık zaman dilimi. Bir hafta içerisinde açıklanacak." ifadelerini kullandı.

Soylu ayrıca, kadın bekçi alımının yapılmayacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

Süleyman Soylu, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:38   Antalya'daki tamirhane yangınında çok sayıda araç zarar gördü - Haber
01:29   Samsun'da kaybolan iki çocuk bulundu - Haber
01:26   İzmir'de ilçe sağlık müdürü ile doktor eşi aynı saatlerde öldürüldü - Haber
01:26   İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (4) - Haber
01:26   Evde baygın vaziyette bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti - Haber
00:25   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt verdi - Haber
23:39   Karaman'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Haber
23:35   Polis alarma geçti! Önce Sağlık Müdürü ardından bir doktorun eşi öldürüldü - Haber
21:26   Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi - Haber
20:26   Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller - Haber
30.12.2019 01:40:38