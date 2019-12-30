İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te katıldığı "Hafta Sonu Özel" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Programın sonunda Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) alım yaşı ile ilgili konuşan Bakan Soylu, "Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) alım yaşında düzenleme olmayacak." dedi.

"BİR HAFTA İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK"

"Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna da yanıt veren Soylu, "Bunun sorumlusu ben değilim. Bunun nedeni müracaat sayısının fazla olması. Spor, sağlık, yazılı ve sözlü mülakatlar oluyor. Bütün bunlara 180 binin üzerinde insan giriyor. Bunun her birisi 2,5 aylık zaman dilimi. Bir hafta içerisinde açıklanacak." ifadelerini kullandı.

Soylu ayrıca, kadın bekçi alımının yapılmayacağını söyledi.