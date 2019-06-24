Bekçilik sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? Bekçilik yazılı sınavı ne zaman?

2019 çarşı ve mahalle bekçiliği yazılı sınav tarihleri açıklandı. Polis Akademisi tarafından 15-29 tarihlerinde başvuruları alınan adaylardan koşullara uyan ve ön sağlık kontrollerini geçenlerin gireceği sınav, MEB tarafından gerçekleştirilecek. Peki bekçilik sınav tarihi nedir? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte detaylar...

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Bekçilik sınavı; Ankara , Batman , Elazığ , Erzurum , Gaziantep , İstanbul , İzmir , Sivas 'taki sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav, 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yapılacak.

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı saati: 09.00

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı saati: 14.00

SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Adaylar sınav giriş belgelerini 05 Temmuz 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

SINAV NASIL UYGULANACAK?

Sınavda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır. Sınav, 100 üzerinde değerlendirilecek. Sınavda yanlışlar, doğru cevapları etkilemeyecek. Başarılı olmak için 50 puan almak yeterli olacak. Toplam 100 soru sorulacak. Soruların konulara göre dağılımı şu şekilde;

Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanacaktır.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

Sınav sonuç bilgileri 07 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.