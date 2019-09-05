Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı! 2019/2. dönem bekçilik sınavı sonuçları sorgula

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Ağustos 2019'da yapılan bekçilik sınavı sonuçları açıklandı. 2019/2. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuçları sorgulamak için aşağıdaki bağlantıdan açılan sayfada TC kimlik numarası ve doğum tarihi girmeniz yeterli.

BEKÇİLİK YAZILI SONUÇLARI SORGULA

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

24/08/2019 tarihinde yapılan 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini 09 Eylül 2019 tarihi saat 17.00'a kadar şahsen veya faks (0 312 462 87 29) ile POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ulaştıracaklardır. İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları 04 Eylül 2019 tarihinde adaylara dilekçelerinde belirtecekleri irtibat numaraları ile bildirilecektir.

Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, banka dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.