Çarşı ve Mahalle Bekçiliği adayları, bekçilik sınavı sonuçlarını merakla bekliyor. Polis Akademisi tarafından açıklan bekçilik alımı ilanı çok büyük ilgi görmüştü. Adaylardan ön sağlık kontrolünü geçenler,13 Temmuz 2019'da MEB tarafından düzenlenen yazılı sınava girdiler. Yüz üzerinden 50 alanların başarılı sayılacağı bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Değerlendirme işlemi 100 tam puan üzerinden yapılacak olan 2019/1. Dönem ve 2019/2. Dönem bekçilik sınavı sonuçları, 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden açıklanacak.

SINAVA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Adayların, bekçilik sınavı sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının açıklanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapmaları gerekiyor. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.

T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırmaları gerekiyor.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve ekinde dekontu olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.