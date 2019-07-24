Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? MEB bekçilik sınav sonuç ekranı açıldı mı?

Bekçi adayları, 13 Temmuz'da yapılan sınav sonrasında sonuçların açıklanması için gün sayıyorlar. Polis Akademisi tarafından açılan ilan ile 8 bin üzerinde bekçi alımı yapılacak. Başvuran ve ön sağlık kontrolünde geçen adaylar, yazılı sınava girmeye hak kazandılar ve şimdi o sınavın sonuçlarını bekliyorlar. Peki bekçilik sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Değerlendirme işlemi 100 tam puan üzerinden yapılacak olan 2019/1. Dönem ve 2019/2. Dönem bekçilik sınavı sonuçları, 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

SINAVIN NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?



Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı/ Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.