Polis Akademisi tarafında açılan 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı bugün yapılıyor. Binlerce bekçi adayı, sınavdan başarılı olmak için ter dökecekler. Sınav sonrasında ise doğrularını kontrol etmek için soru ve cevapların yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol edecekler. Sınav sonucuna sadece doğru cevaplar etki edecek. Peki, bekçilik sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? Sonuçları ne zaman belli olacak?

BEKÇİLİK SINAVI SORU CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Bugün yapılan bekçilik yazılı sınavı soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Daha önce sınavlara bakılarak yarından itibaren pa.edu.tr ve meb.gov.tr adreslerinden yayınlanacağını söyleyebiliriz.

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bekçilik sınavı sonuçları için önceden belirlenen bir tarih yok. Fakat yaklaşık bir ay içerisinde sonuçları Polis Akademisi ve Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitelerinden yayınlanıyor.

BEKÇİLİK YAZILI SINAV KONULARI

Sınav konuları 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşmaktadır.

Türkçe ( Ortaöğretim düzeyi ) 20

Sosyal Bilgiler ( İlköğretim düzeyi ) 15

Fen Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15

Hayat Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15

Matematik ( İlköğretim düzeyi ) 15

Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi ) 20

GENEL TOPLAM 100

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı/ Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.