Bekçilik sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? Yazılı sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Polis Akademisi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 24 Ağustos Cumartesi günü yapıldı. Binlerce bekçi adayı, sınavdan başarılı olmak için ter döktüler. Sınav sonrasında ise doğrularını kontrol etmek için soru ve cevapların yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol etmeye başladılar. Yanlış cevap sayısının doğru cevapları etkilemediği sınavda 50 puan almak başarılı olmak için yeterli. Peki, bekçilik sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? Sonuçları ne zaman belli olacak?

BEKÇİLİK SINAVI SORU CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Bugün yapılan bekçilik yazılı sınavı soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Daha önce sınavlara bakılarak yarından itibaren pa.edu.tr ve meb.gov.tr adreslerinden yayınlanacağını söyleyebiliriz.

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bekçilik sınavı sonuçları için önceden belirlenen bir tarih yok. Fakat yaklaşık bir ay içerisinde sonuçları Polis Akademisi ve Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitelerinden yayınlanıyor.

SINAVIN NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı/ Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?