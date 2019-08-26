Bekçilik sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? Yazılı sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Polis Akademisi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 24 Ağustos Cumartesi günü yapıldı. Binlerce bekçi adayı, sınavdan başarılı olmak için ter döktüler. Sınav sonrasında ise doğrularını kontrol etmek için soru ve cevapların yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol etmeye başladılar. Yanlış cevap sayısının doğru cevapları etkilemediği sınavda 50 puan almak başarılı olmak için yeterli. Peki, bekçilik sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? Sonuçları ne zaman belli olacak?
BEKÇİLİK SINAVI SORU CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
Bugün yapılan bekçilik yazılı sınavı soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Daha önce sınavlara bakılarak yarından itibaren pa.edu.tr ve meb.gov.tr adreslerinden yayınlanacağını söyleyebiliriz.
BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Bekçilik sınavı sonuçları için önceden belirlenen bir tarih yok. Fakat yaklaşık bir ay içerisinde sonuçları Polis Akademisi ve Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitelerinden yayınlanıyor.
SINAVIN NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı/ Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
- Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır.
- İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.
- Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
- Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve ekinde dekontu olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
- Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.